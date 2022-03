L'Ambulatorio Popolare di Barletta lancia un messaggio di pace

È un evento per la pace, un valore che le persone adulte, sempre più spesso, purtroppo, dimostrano di non apprezzare, come confermano la guerra in Ucraina e tutte le altre guerre che l’hanno preceduta, nel mondo. Diventa quindi fondamentale cercare di coltivare quel valore soprattutto nelle giovani generazioni, nella speranza che possano aiutarci nella costruzione di una società migliore, di una società giusta, equa, attenta alle esigenze dei più deboli, di una società che faccia della pacifica convivenza di popoli e delle persone una dei suoi cardini imprescindibili e più importanti.

Con questo spirito l'Ambulatorio Popolare di Barletta invita a partecipare alla manifestazione, organizzata in Piazza Plebiscito per venerdi 18 marzo alle 18:30 con la bambine e i bambini del doposcuola e lancia un appello a tutte le bambine e i bambini della comunità: «vediamoci in Piazza Plebiscito e conducetevi i vostri genitori, insieme scriveremo dei messaggi di pace, sorellanza e fratellanza, li attaccheremo a dei palloncini per poi lasciarli volare con loro, in un volo idealmente diretto verso la popolazione ucraina, e verso tutte le persone che soffrono a causa della violenza, della sopraffazione e della guerra. Un volo per la pace».