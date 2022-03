Il giardino storico di Villa Bonelli candidato ai fondi del PNRR

Il giardino storico di Villa Bonelli è stato candidato al finanziamento nell’ambito del PNRR M1 C3 (così come evidente nella delibera n.51 del 15/03/2022) per il suo restauro e valorizzazione: a dare l’annuncio Luisa Filannino dell’Associazione Italia Nostra. “In qualità – si legge in una nota – di Presidente della Sezione di Barletta di Italia Nostra, a nome di tutti i Soci, intendo esprimere un sincero ringraziamento al Commissario straordinario del Comune di Barletta, dott. Alecci e a tutto lo staff degli uffici che si sono occupati, con grande professionalità, di redigere il progetto. Apprezziamo inoltre l'entusiastica e pronta adesione al progetto delle tante associazioni, enti, cooperative, università espressamente contattate in sinergia con il Comune”.

In attesa e nella speranza che il progetto venga approvato, Italia Nostra ha colto in questa iniziativa del Comune un significativo e promettente segnale di cambiamento nella direzione di una migliore collaborazione tra i cittadini, le Associazioni e le Istituzioni.

Questi i principali interventi che andrebbero svolti: