Il connubio rifiuti-litoranea di Ponente di Barletta è ormai imprescindibile. Non solo estate: in qualsiasi peridio dell’anno ci si ritrovi, ammirare il lungomare Pietro Paolo Mennea senza imbattersi nell’inciviltà sembra ormai possibile. Nonostante gli sforzi di gran parte dei barlettani e dell’ente preposto alla pulizia cittadina, l’immagine di Barletta continua a essere sporcata (in tutti i sensi) da coloro che antepongono la loro comodità al decoro urbano. Preda degli incivili, come mostrato dalle foto, il piccolo canale presente sul lato opposto del mare. Ad essere stato gettato di tutto e di più: bottigliette d’acqua, buste di plastica, vecchi incarti di cibo: c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Peccato che il tutto avvenga in barba al rispetto dell’ambiente e a pochi passi dai campi. Ma tanto, come si suol dire, “È stato lui a iniziare”…