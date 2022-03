La solidarietà barlettana nei confronti dei fratelli ucraini è arrivata oltre alla frontiera grazie a Massimo Greco, autista di Barletta che, insieme ai colleghi Ruggiero Casardi e Antonio Mastroianni ha portato in Italia 45 profughi (e 3 cagnolini). Il viaggio, organizzato da Sermolfetta e don Gino Samarelli ha permesso di portare in Ucraina alcuni beni fondamentali e di far arrivare in Italia alcune persone stremate dal conflitto.

“Siamo partiti martedì sera da Molfetta - ha raccontato Massimo – e siamo tornati ieri sera. Nel viaggio di andata, oltre me e i miei colleghi, sono partiti anche don Gino, un medico, un’infermiera e un fotografo”.

La spedizione umanitaria si è resa disponibile grazie ai contatti degli organizzatori con un sacerdote presente lì sul posto. “Siamo partiti – ha sottolineato Massimo - consapevoli di portare aiuti, per questo il lungo viaggio è stato affrontato senza problemi”.

L’autista ha così proseguito il suo racconto: “Non appena arrivati al confine Ungheria-Ucraina, ci siamo ritrovati dinnanzi a strade completamente deserte, percorse solamente da camionette di soldati. Ho visto persone (e bambini) tutte infreddolite, che si sono portate con sé alcune valigie contenenti il minimo indispensabile. Nel pullman c’erano uomini sposati con donne russe che sono riusciti a partire, mentre quelli ucraini sono stati costretti a restare in patria”.

“Non ho assistito – ha continuato - ai saluti con i propri cari in quanto il viaggio verso l’Italia è stato solo l’ultimo di una lunga serie: i profughi si stavano spostando da sei giorni, hanno fatto 12 ore di treno completamente in piedi”.

Dopo aver caricato le speranze delle povere persone sul pullman del ritorno, Massimo e i suoi colleghi hanno imboccato la via del ritorno. Prima di arrivare a Molfetta, alcuni profughi, in base alle proprie amicizie in Italia, si sono fatti lasciare a Venezia, Bologna, Pescara, Foggia e Incoronata”.

Non ha dubbi l’autista barlettano: “È stata un’esperienza forte ma al tempo stesso soddisfacente poiché so di avere aiutato persone che ne avevano bisogno. Proprio per questo esorto noi italiani ad aiutare gli amici ucraini. La situazione, vissuta dal vivo, è più straziante rispetto alle immagini in tv. Dovesse servire un altro viaggio non mi tirerei assolutamente indietro”.