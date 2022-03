Nuovo murale di Borgiac: “Voglio tendere un filo di solidarietà”

Quel filo sottile di solidarietà che ci unisce all’Ucraina è il nuovissimo murale dell’artista Borgiac. Lungo la litoranea di Ponente di Barletta è comparsa l’ultima opera d’arte del barlettano, che questa volta ha voluto rendere omaggio agli amici colpiti dalla guerra. Ad essere raffigurato un bimbo dagli occhi tristi, che si aggrappa sul mezzo con cui viene trascinato via dalla sua terra natia. Se dietro di sé lascia sangue e ferite a momentaneamente ricucite, a trainarlo c’è un cuore con le ali.

Contattato, Borgiac ha voluto spiegare meglio la usa ultima opera: “Inutile negarlo, siamo sempre più connessi. In ogni senso: verticalmente, orizzontalmente, sotterraneamente. Sullo stesso pianeta. Quando un singolo, una comunità o un popolo fugge da una guerra, ha bisogno subito di accoglienza. Non abbiamo il tempo di chiederci se politicamente questo è corretto o no. Non abbiamo tempo di chiederci se l’acqua calda che useremo per il nostro ospite viene dal gas del nemico. Le cose filosofiche sono troppo complicate. Le persone no. Soprattutto quando vogliono sopravvivere. Soprattutto se sono bambini. Loro sono il futuro adesso. Per questo voglio tendere un filo di solidarietà”.