Liceo Casardi e Rotary Barletta in dialogo a servizio delle nuove generazioni

Continua incessante l’attività formativa dei Mentor rotariani e rotaractiani negli istituti superiori di Barletta.

Nella giornata di ieri, il Rotary Club di Barletta presieduto da Vito Colucci, ha incontrato le classi quarte del Liceo Classico Statale Casardi di Barletta, nell’ambito del Service distrettuale “Il Rotary a servizio delle nuove generazioni a servizio del territorio".

Ventata innovativa, ricca di finalità orientative dei percorsi per far acquisire ai giovani studenti quelle competenze trasversali utili in qualsiasi futuro campo di inserimento lavorativo.

A fronte di contenuti di forte innovazione trasmessi dai relatori Dibenedetto, Lopizzo e Laporta rimangono immutati alcuni punti chiave finalizzati a instaurare e rafforzare il collegamento tra Rotary, scuola e mondo del lavoro.

Le giovanissime docenti Valeria Manosperti e Giusy Laporta rispettivamente Presidente e Segretaria del Rotaract Barletta, hanno messo a valore il ruolo della determinazione come prospettiva futura di scelte consapevoli per giovani generazioni, esplicitando le loro dirette esperienze.

L'associazione ha manifestato la propria gratitudine alla dirigente scolastica Serafina Maria Ardito, alla referente PCTO prof.ssa Emilia Cosentino.