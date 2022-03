Ritiro rifiuti ingombranti Bar.S.A., sì all’efficienza delle prenotazioni

Il servizio di Barletta del ritiro di rifiuti ingombranti ad opera della Bar.S.A. è tornato ad essere efficiente. Per la raccolta di materiali ingombranti, come previsto dal regolamento, è infatti necessario fissare un appuntamento con la Bar.S.A., previa prenotazione al numero verde.

“I materiali – si legge nel materiale informativo – dovranno essere posti sul suolo pubblico a cura degli utenti, nelle vicinanze del portone o spazio idoneo, secondo le istruzioni e nei tempi indicati da Bar.S.A. S.p.A al momento della prenotazione”.

La trasparenza e chiarezza delle informazioni si è scontrato per parecchio tempo con un servizio inefficiente, quasi inesistente: tantissime sono state le lamentele sui diversi gruppi Facebook, in cui i barlettani sostenevano di non aver mai ricevuto risposta dal numero verde.

Contatta per spiegazioni, la Bar.S.A. ha specificato come da qualche mese a questa parte questo (dis)servizio sia stato ampiamente superato. “Siamo consapevoli – ha spiegato un referente – delle criticità del passato”. Le lamentele dei cittadini, dunque, hanno permesso di migliorare il ritiro di rifiuti ingombranti rendendolo nuovamente efficiente.

Operosità confermata: dopo mesi di segreteria telefonica e squilli senza risposta, contattando il numero verde 800330433 è ora possibile confermare un appuntamento per il ritiro. Questo incontro, che un tempo sembrava solo una fortuna (erano in pochi a riuscire a parlare con un operatore), è ora certezza. Come anche ricordato da Bar.S.A., il servizio è garantito per un totale di 3 pezzi ad utente per chiamata, per un massimo di 10 ritiri al giorno.