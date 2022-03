Crisi Ucraina, gli studenti di Barletta attivano la macchina della solidarietà

Per cercare di arginare la crisi umanitaria in Ucraina non si muovono solo le diplomazie e i potenti della terra, ma anche le scuole. Nata dalla richiesta di collaborazione partita dall’Ambulatorio popolare di Barletta, da anni in prima linea nelle situazioni di solidarietà sul territorio, si è svolta, tra gli studenti del nostro Istituto, una lodevole raccolta di beni di prima necessità a favore della popolazione dell’Ucraina duramente colpita dagli eventi bellici, per dimostrare concretamente vicinanza e solidarietà al popolo ucraino e ai suoi profughi.

Sono stati accumulati pasta, riso, salsa di pomodoro, legumi in scatola, zucchero, merendine, marmellate, carne e tonno in scatola, tutti generi di lunga conservazione, particolarmente utili in un teatro di guerra dove il cibo ormai manca, ma anche prodotti per l’infanzia e medicinali.

I ragazzi e le loro famiglie hanno voluto dimostrare concretamente vicinanza e solidarietà e non solo astratta e lontana partecipazione ad eventi di altri.

"I media con il loro continuo racconto di questa assurda guerra, ci rendono vicini, pur nella consapevolezza di essere distanti e quasi impotenti.

Allora i ragazzi hanno accolto di buon grado la richiesta di raccogliere prodotti che in qualche modo aiutassero a ridurre il disagio di tanti esseri umani, piccoli e grandi, costretti, loro malgrado, a vivere in una situazione di grave pericolo e di morte, o ad abbandonare case e cose per un lungo viaggio ricco di incognite, pericoli, ma anche speranze" commentano dalla scuola.

"E’ un atteggiamento che si basa sulla cultura della gratuità e del dono e può aiutare tutti a scoprire una nuova cultura, quella della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, della nonviolenza, del rispetto dell’altro, valori fondamentali, sempre e comunque, persino a prescindere dalla situazione umana e sociale in cui si vive".

"Grazie ragazzi, grazie famiglie che, accompagnandoli in questi momenti di sensibilizzazione, ci aiutate a fare di loro e con loro delle splendide persone, attente, sensibili, vicine. Coraggio popolo ucraino, fiero della propria libertà e della Patria.

Siamo con voi e con voi condividiamo la speranza di un futuro libero, senza sopraffazione o guerra" concludono.