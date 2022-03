"Prova a non ridere", a Teatro la sfida dei comici

Domenica 13 marzo alle ore 20:00, Teatro Fantàsia apre le sue porte per l’evento “LOL in teatro – prova a non ridere”. Si tratta di un nuovo format teatrale che prevede la presenza sul palco di personaggi comici che, tra una gag e l'altra, saranno costretti a non ridere. Si impegneranno a rimanere completamente impassibili mentre ognuno cerca di far ridere gli avversari. Chi riuscirà a resistere, vincerà la sfida. Una serata ricca di divertimento, sketch comici e risate (del pubblico).

Le selezioni dei concorrenti sono avvenute tramite una call pubblicata nelle pagine social del Teatro Fantàsia. Molte sono state le candidature e le richieste di partecipazione, ma sono stati costretti a selezione un numero preciso, non riuscendo ad accontentare tutti. Per questo motivo sono già partite le nuove selezioni per la seconda serata di “LOL in teatro – prova a non ridere”.

Il direttore artistico, Alessandro Piazzolla, entusiasta di così tanta richiesta, commenta: “Ricominciamo, con tanta voglia di incontrare nuovamente il pubblico, col desiderio di divertirci e farvi divertire. Ricominciamo con un evento leggero e divertente. Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. Abbiamo voglia di leggerezza. E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dal desiderio di far bene al pubblico.”

Riprendono così gli eventi del Teatro Fantàsia che a breve annuncerà anche una rassegna teatrale interna che vede coinvolti attori locali, portando in scena spettacoli teatrali che abbracceranno generi diversi, dalla commedia al brillante.

In base alle normative vigenti, l’accesso alle sale teatrali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato, ossia a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge. All'interno del Teatro è obbligatorio l'uso della mascherina di protezione superiore FFP2.

La prenotazione del biglietto è obbligatoria, tutte le informazioni si possono richiedere telefonicamente al 340 3310937 oppure direttamente in sede in via Imbriani, 144 a Barletta.