I Giardini Baden Powell di Barletta saranno presto qualificati

I Giardini Baden Powell di Barletta saranno presto riqualificati. A stabilirlo è una determina dirigenziale che ha raccolto l'entusiasmo di Legambiente Barletta. L'associazione ambientalista, infatti, ha comunicato l'imminente attività sui propri canali social.

“Sarà rimossa – si legge - la recinzione in gran parte ormai arrugginita e pericolosa, inoltre saranno rimosse 30 delle circa 105 panchine, quelle irrecuperabili, e ne saranno installate 10, al momento, in acciaio zincato rinforzato”. “Ci abbiamo sempre creduto- concludono - ed il costante lavoro di recupero sta portando a risultati sempre più importanti”.

Nonostante la votazione, nel settembre 2020, nel concorso Puliamo il tuo parco promosso da Vallelata in collaborazione con Legambiente, il lavoro dei volontari non è bastato: lo spazio verde cittadino è stato lasciato all’incuria dei cittadini. La delibera ha quindi stabilito che saranno affidati alla BAR.S.A la rimozione delle parti in ferro dell’intera recinzione e la rimozione di 30 panchine gravemente ammalorate, di cui 10 da sostituire con panchine in acciaio zincato

Il costo di queste operazioni, si legge sulla delibera, è di euro 15.420,80, così come stabilito dal preventivo acquisito al protocollo generale al n. 0013958 del 22/02/2022.