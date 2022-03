Lidl al castello, rimosse le ultime macerie

Il supermercato lidl nelle vicinanze del fossato del castello di Barletta è ormai un lontano ricordo. Ieri, infatti, sono iniziati i lavori di rimozione delle macerie. Già ad agosto la vicenda era stata conclusa con l’annullamento del PAU (provvedimento autorizzativo unico) per l’avvio delle opere di demolizione e ricostruzione di un locale ad adibire a deposito/supermercato della società Lidl Italia s.r.l. ai piedi del castello. La dirigente del Settore Sviluppo economico e attività produttive, Santa Scommegna, aveva il 4 agosto 2021 firmato il provvedimento di annullamento in autotutela “per illegittimità derivata, in quanto conseguiti e rilasciati sulla base di atti amministrativi parzialmente illegittimi per false rappresentazioni dei fatti, annullati in autotutela”.

Gli ultimissimi aggiornamenti risalgono al dicembre 2021, quando il Comitato Salviamo il Castello aveva richiesto un incontro con il Commissario Prefettizio, il dott. Francesco Alecci, per la rimozione delle macerie lasciate dal LIDL. «Ha mostrato – aveva scritto il Comitato - grande attenzione e sensibilità all’istanza da noi presentata, in particolar modo in tema di inquinamento ambientale e sicurezza pubblica, sincerandoci che avrebbe provveduto, in tempi brevi, a comunicare con gli uffici competenti per poi prendere provvedimenti a riguardo. Ringraziamo anticipatamente il Commissario Prefettizio per l’impegno assunto, certi che sarà portato a termine».

Dopo la rimozione delle macerie, lo stesso Comitato ha così commentato: «Con gioia e soddisfazione, in qualità di presidente del Comitato Salviamo il Castello, comunico che oggi sono iniziati i lavori di rimozione delle macerie lasciate dal Lidl, nel fossato del castello di Barletta. Si ringraziano coloro che hanno permesso tale azione, così come richiesto dalla nostra delegazione al Commissario Prefettizio dottor Alecci, in occasione della nostra visita del 30 dicembre 2021. Grazie a tutti i nostri concittadini che si sono resi attori e partecipi di tale lodevole iniziativa».