Il Comune lancia l'appello per il reperimento degli alloggi per i profughi ucraini

Alla luce dell’attuale situazione bellica in corso in Ucraina, il Comune di Barletta vuole rendersi fin da subito parte attiva in questa emergenza e nella gestione dell'accoglienza sul

territorio dei Cittadini ucraini costretti alla fuga. Pertanto, in aggiunta a quanto già disposto in termini di risorse da parte del Ministero dell’Interno, che amplia i servizi di accoglienza

rivolti ai cittadini stranieri già attivi nell’ambito della rete dei Centri Temporanei di Accoglienza (CAS) e del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), l’Amministrazione comunale sta raccogliendo la formale disponibilità di gestori e proprietari di strutture alberghiere e ricettive ad ospitare temporaneamente i Cittadini ucraini.

Al fine di poter valutare congruamente le proposte che arriveranno si chiede, nel candidare la propria disponibilità, di specificare: dati di contatto (cellulare, email); indirizzo dell’alloggio e composizione dello stesso (numero di stanze, servizi igienici ed eventuale presenza della cucina); eventuali servizi aggiuntivi; costi per alloggio e/o persona; partita IVA.

L’appello si rivolge a chiunque volesse rendersi disponibili a cedere un alloggio oppure ospitare famiglie, persone singole, minori. Gli interessati possono inviare la propria candidatura specificando dati di contatto e ogni altra informazione utile a definire la propria disponibilità.

Per maggiori informazioni e per ogni comunicazione relativa alla disponibilità di alloggi da locare, si prega di contattare gli uffici del Segretariato Sociale che risponde dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 ai seguenti numeri: telefono 0883 516743/758/734, 3512444060, 3512454642. Email segretariatosociale@comune.barletta.bt.it.

Per segnalazioni di situazioni di emergenza e urgenza è inoltre attivo 24 ore su 24 il servizio di Pronto Intervento Sociale reperibile al numero verde 800174272.