Periferie al centro, mons. D'Ascenzo ricorda l'omicidio di Claudio Lasala

In occasione dell’incontro ”Periferie al centro” organizzato da Libera contro le Mafie con il presidente don Luigi Ciotti, è intervenuto l’arcivescovo di Trani Barletta e Bisceglie Mons. Leonardo D’Ascenzo. Nel suo intervento si è fatto ampio riferimento al Patto educativo provinciale. “Dopo l’uccisione del giovane barlettano Claudio Lasala - spiega Mons. D’Ascenzo - ucciso per una banalità, ho sentito il dovere di intervenire per ascoltare i bisogni di tutti, in particolare dei ragazzi.” Così il 20 dicembre 2021, è stato firmato il patto educativo provinciale tra la prefettura di Barletta Andria Trani, la diocesi di Trani Barletta Bisceglie, la diocesi di Andria e la conferenza dei sindaci della provincia di Barletta Andria Trani.

L’obiettivo del patto educativo è quello di permettere alle istituzioni di incontrarsi e di ascoltare insieme i bisogni, i sogni e le difficoltà dei ragazzi. “Tutte le istituzioni - commenta il vescovo - stanno lavorando per andare incontro ai bisogni della società, ma in questo tempo ci viene chiesto di farlo insieme. Ci viene chiesto di unire le forze, di confrontarci e maturare un linguaggio comune. I ragazzi devono riscontrare lo stesso tipo di linguaggio con parole buone e con iniziative nuove e diverse”. Si apre così un percorso che possiamo considerare sinodale ma laico, che con un approccio partecipativo, cooperativo e solidale favorisca la partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto delle famiglie e dei giovani del territorio attraverso eventi, incontri di consultazione e sperimentazione di nuove metodologie e processi educativi.