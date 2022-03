"Lotto Marzo Sempre", il piazza per dire "No" alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale della donna, l'ambulatorio popolare in collaborazione con il Teatro delle Lanterne e Save the Children ha organizzato una iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Barletta per dire "Basta alla violenza sulle donne". Emblematico il nome che è stato dato all'evento: Lotto Marzo Sempre, a ribadire che le tematiche sulle quali si vuole sensibilizzare sono quanto mai attuali.

«Anche quest’anno la Giornata internazionale della donna la celebreremo a modo nostro, sempre in Piazza Plebiscito. Dalla pandemia purtroppo, contrariamente ad ogni buon auspicio, stiamo uscendo peggio di prima: dalla guerra devastante scoppiata in Ucraina, all’acuirsi, drammatico, di tutte le diseguaglianze sociali ed economiche a danno delle fasce più deboli della comunità. Si sono aggravate anche tutte le disparità di genere, che già rappresentavano un grave problema della nostra società: ed è per questo motivo che l’8 marzo 2022 deve assumere un significato ancora più rilevante» scrive Cosimo Matteucci, dell'Ambulatorio Popolare.

«Infatti - continua - contro la subalternità della donna nel sistema economico, lavorativo e sociale, quest’anno abbiamo coinvolto le bambine e i bambini del nostro Doposcuola in un evento non solo formativo e di sensibilizzazione ma anche rivendicativo di paritarie condizioni in tutti i profili della vita individuale e sociale, nessuno escluso».

L’evento è realizzato in collaborazione con il Teatro delle Lanterne che, sul tema della misoginia, presenteranno lo spettacolo “La Giungla”, e con Save The Children – Barletta, con la sua coordinatrice Anna Rosa Cianci.

«Saremo in Piazza Plebiscito, l'8 marzo dalle 18:30 alle 20:00, tutte e tutti insieme per dire "Basta" alle discriminazioni, "Basta" all'esclusione, "Basta" alle violenze su coloro che sono compagne, mogli, madri, figlie» affermano gli organizzatori.

L’evento è patrocinato dal Comune di Barletta e si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari per il contrasto alla pandemia.