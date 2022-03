Dalla violenza alla libertà: l’incontro del Rotaract Barletta

Tra festa della donna e violenza di genere: si è discusso di questo nella Sala della Comunità della chiesa Sant’Antonio di Barletta per l’evento organizzato dal Rotaract Club – Distretto 2120.

Al convegno moderato da Francesca Pedico, hanno partecipato la senatrice Assuntela Messina, la presidente del Rotaract Club Barletta Valeria Manosperti, il Vice Questore Francesca Falco, Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Barletta, l' Avv. Laura Pasquino, Vice Presidente dell’ Osservatorio Giulia e Rossella - Centro Antiviolenza di Barletta e la psicologa, psicoterapeuta e criminologa Carla Settembre.



“Rami secchi – Dalla violenza alla libertà”, questo il nome dato all’incontro, ha permesso ai presenti di festeggiare in maniera alternativa l’imminente festa della donna, attraverso un evento che è stato in grado di contenere un miscuglio tra arte e cultura.



Tra un intervento e un altro, infatti, c’è stata un’ampia manifestazione di arte grazie a emozionanti intermezzi di poesia, presentazione di un dipinto, musica e contenuti. A intervenire, oltre ai nomi già citati, Anna Di Pilato e le sorelle Pia e Federica Paradiso in alcune performance canore, la professoressa e pittrice Antonella Palmitessa con l’esposizione e presentazione di una sua opera e la dott.ssa Maria Grazia Memeo con la lettura di uno stralcio di romanzo.



“Ho scelto il nome Rami secchi – ha raccontato a BarlettaLive Tommaso Capasso – come similitudine astratta tra un albero e l’animo di una persona”.

Proprio come l’albero secco per poter continuare a fiorire deve tagliare i suoi rami secchi, dunque, così la persona che subisce violenza deve riuscire ad abbandonare l’aridità da cui è stata colta. Per farlo, come spiegato ieri, è importante riuscire e liberarsi definitivamente della persona che l’ha portata a trasformarsi. Una decisione che, se vissuta dall’interno, non è sempre semplice da prendere. I numerosi casi raccontati ieri ne sono l’esempio lampante.