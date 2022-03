Strade dello Shopping, sulle vetrine di Barletta “Noi diciamo no alla guerra”

Barletta non ci sta e scende in campo contro la guerra in Ucraina. Tra le tante iniziative a sostengo del popolo ucraino, c’è anche quella dell’Associazione Strade dello Shopping, che hanno affisso sulle loro vetrine il cartello con la scritta “Noi diciamo no alla guerra” con i colori della loro bandiera, il blu e il giallo.

L’iniziativa, come spiegato in una nota, intende aumentare la consapevolezza dell’effetto distruttivo delle guerre. “Distruzione – si legge sulla pagina Facebook dell’Associazione – morte, follia e smisurato amore per la pace in tutte le sue forme, ci porta a indire questa simbolica manifestazione di pace, contro la guerra in Ucraina e contro qualsiasi azione che tenda a soffocare o cancellare la sovranità di uno stato democratico”.

Una sola certezza da parte dell’Associazione Strade dello Shopping: “Siamo fermamente convinti che ogni azione contro la guerra in Ucraina, anche piccola, se ripetuta ovunque e in tutte le parti del mondo possa essere un contributo per la Pace”.

Tante le adesioni da parte dei commercianti barlettani, che, seppur consapevoli che si tratti di una goccia in un oceano, intendono mostrare la propria vicinanza al popolo ucraino.