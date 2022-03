Erano in tanti i barlettani che ieri hanno scelto di scendere in piazza per gridare il proprio "no" alla guerra in Ucraina. Da Parco dell'Umanità si è levata una voce unanime per la pace.

A riportare la sua esperienza la signora Olena Nazarenko, rappresentante dell’Associazione culturale Italia Ucraina MAIDAN, che ha raccontato ai numerosi partecipanti lo stato attuale in cui versano milioni di suoi connazionali, che in questi giorni stanno vivendo continui attimi di terrore a causa delle bombe che stanno devastando intere città e che piovono sui civili in fuga.

Tra i partecipanti alla manifestazione anche il Comitato di zona 167, in piazza per manifestare vicinanza al popolo ucraino esponendo un nastrino con i colori della bandiera Ucraina.

Immancabile, durante l’incontro, l’appello di mettere a disposizione qualsiasi cosa possibile in grado di poter allievare il dolore di tante famiglie che attualmente si ritrovano senza mezzi di sostentamento.

I referenti del Comitato, Giuseppe Dibari, Raffaele Patella e Rosaria Mirabello, hanno così commentato: «Ci siamo abituati negli ultimi decenni all’idea di pace e di esserci affrancati dalla guerra qui in occidente, ma i fatti di questi ultimi giorni ci riportano ad una tristissima realtà con un conflitto tanto cruento quanto ingiustificato alle porte dell’Europa, della nostra Europa, culla dei principi democratici e dei diritti, minando l’esistenza di ciascuno di noi”.

A commentare la manifestazione anche il presidente dell’Ambulatorio popolare di Barletta, Cosimo Matteucci. Queste le sue parole: “Guerra, bombe, carri armati in una escalation che sembra senza fine e che ha portato oggi, poco fa il ministro degli esteri Russo del ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, a dire che “La Terza guerra mondiale sarebbe nucleare” rispondendo alla notizia che la Nato vorrebbe interdire lo spazio aereo sull’Ucraina. Un monito terribile ed uno scenario inimmaginabile che ci porterebbe alla distruzione totale e globale”.

Sebbene alcune polemiche riguardanti l’evento, ad alcuni apparso un pretesto ottimale per organizzazioni sindacali e politiche per “colonizzare” la manifestazione di piazza, il messaggio dei cittadini presenti è stato univoco: tutta l’Europa deve stringersi attorno ai profughi ucraini per accoglierli e tutelarli in attesa che si ponga fine alla guerra.

Soddisfazione è stata espressa dalla locale sede dell'ANPI.

«Ringraziamo per il suo brillante intervento Ugo Villani, professore emerito di diritto internazionale, dal quale è nata la richiesta dell’Anpi Barletta ‘’Dante Di Nanni’’: costituire un fronte per la pace, partendo dalla nostra Città, dai nostri territori, affinché si parta dal basso, seminando insieme la pace. Questa nostra richiesta nasce anche dalla necessità di rendere consapevole tutta la cittadinanza non solo di ciò che sta accadendo tra Russia e Ucraina ma per creare nella nostra Città sempre più legami di pace e solidarietà. Aderire alla pace per seminare e raccogliere pace» ha scritto in una nota Giuseppe Schiavone, Presidente Anpi Barletta.