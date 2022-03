Kanye West indossa Barletta: a Miami stivali del marchio Cofra

Kanye West, noto musicista statunitense, veste un po’ di Barletta. A darne notizia la rivista britannica GQ, che ha dedicato un intero articolo al look del rapper, ultimamente sotto i riflettori di gossip a causa delle sue vicissitudini sentimentali.

Come riportato dall’articolo di Zak Maoui, l’hitmaker di Yeezus ha sfoggiato ieri, nel caldo di Miami, un paio di stivali da lavoro made in Barletta, prodotti dall’azienda Cofra.

Non è la prima volta che l’artista si presenta con questo genere di calzature: di recente era stato fotografato con addosso un paio di stivali di sicurezza Red Wing, il cui materiale era appositamente progettato per essere utilizzato in aree pericolose, come ad esempio nelle piattaforme petrolifere. Questa volta, tuttavia, Kanye West ha deciso di sfoggiare il marchio barlettano nel modello Insulated Guard Composite.

A completare il suo look, immancabili, i suoi classici jeans neri con una giacca di pelle Balenciaga. Gli stivali, come precisato da GQ UK, sono realizzati in gomma nitrile estremamente resistente, il cui processo di realizzazione prevede che quest’ultima sia ulteriormente isolata per resistere alle alte e basse temperature. Kanye West, dunque, è in una botte di ferro. Che sia il primo ad aver lanciato una nuova moda?!