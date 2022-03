SS. Crocifisso sui cantieri aperti a Barletta: «Troppi i disagi per i cittadini»

I lavori legati al sottopasso di via Andria a Barletta, in aggiunta a quelli della S.S. 170 Barletta-Andria per i lavori sul canale Ciappetta-Camaggio hanno trasformato la città della Disfida in un cantiere a cielo aperto.

A tornare sull’argomento anche la parrocchia Santissimo Crocifisso, che attraverso un blog sul suo sito ha deciso di dire la propria. “Sono due cantieri – si legge - che riguardano il nostro quartiere che stanno rendendo ormai da tre anni molto difficoltoso lo spostamento del traffico veicolare da e per la zona dove vive la nostra comunità parrocchiale. In particolare il sottopasso: ultimo dei cantieri, che eliminerà le barriere ferroviarie, che dividono in due la città orientativamente secondo l’asse nordovest-sudest, iniziato nel febbraio 2019, doveva essere terminato dapprima nel giugno 2021 e poi rimandato a febbraio 2022, deve essere ancora completato. Ed i lavori non sono certo alla loro fase conclusiva, anzi”.

Esplicative le foto poste in calce a blog: in entrambi gli scatti si nota lo stato dei lavori, che sembrerebbe essere ancora lontano dalla consegna.

“Seppur congelati – proseguono - temporaneamente i lavori per motivi riguardanti i sottoservizi, quelli dell’Acquedotto Pugliese ed infine quelli sanitari dovuti al Covid-19, il cantiere è ancora in altomare. Ci chiediamo: la vigilanza sulla cronologia dei lavori è affidata interamente alle aziende appaltatrici oppure anche la politica ha una qualche responsabilità in merito? Non è possibile minimamente intervenire sulla burocrazia?”.

“A tal proposito, un anno fa è stato pubblicato un Report, che si rifà – spiegano - ad uno studio della Banca Mondiale, sui tempi di attuazione di lavori pubblici a carattere infrastrutturale tra 190 paesi ed in particolare sui 27 paesi dell’Unione Europea. Da questo Report emerge che in Italia per riasfaltare una strada a doppia corsia lunga 20 km (non autostrada) occorrono circa due anni e tre mesi (815 giorni) affinché si completi l’iter che va dalla pubblicazione del bando di gara al pagamento dell’Impresa a fine lavori. Mediamente nell’Unione Europea i giorni sono 605; perciò nel nostro Paese i tempi sono +34,7%, avente sotto solo la Grecia, Slovenia, Lettonia, Svezia, Lituania e Finlandia sono mediamente sotto i 400 giorni (meno della metà di quelli italiani); in Ungheria ci impiegano 476 giorni ed in Bulgaria 560. Inoltre più del 50% del tempo di realizzazione dell’opera è speso per i cosiddetti tempi di attraversamento ovvero i tempi che intercorrono tra la conclusione di una fase e l’avvio di quella successiva. Questi tempi sono “occupati” da procedimenti burocratici ed autorizzativi”.

“Ritorniamo – concludono - ad una delle nostre domande precedenti: non è possibile minimamente intervenire sulla burocrazia? I lavori del sottopasso sono ripresi subito dopo le vacanze natalizie scorse: iniziano alle ore 7:30 circa per terminare al tramonto. Le ultime dichiarazioni di RFI, committente dell’opera, sostengono che il termine dei lavori sarà a fine anno 2022. Ci auguriamo che con l’aumento del tempo di luce solare si possa raggiungere questo risultato, già rimandato di altre due volte. I cittadini, soprattutto quelli del nostro quartiere, hanno pazientato sin troppo e sofferto numerosi disagi”.