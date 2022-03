Guerra in Ucraina, nell'ambulatorio popolare attivato un centro di raccolta

Anche la città di Barletta si attiva per manifestare concretamente la propria vicinanza ai profughi ucranini, in un momento di emergenza umanitaria. Presso la sede dell'Ambulatorio popolare di via Manfredi n.7 è stato infatti attivato un centro di raccolta di beni di prima necessità, ad eccezione di abbigliamento e coperte.

La struttura sarà operativa per la ricezione dei beni dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 19.

«Si richiedono solo i beni di seguito elencati, escludendo per il momento abbigliamento e coperte: cibo a lunga conservazione; cibo per bambini a lunga conservazione; pannolini e assorbenti; tamponi e lacci emostatici; polvere emostatica; bende occlusive; antinfiammatori; antidolorifici; aghi per decompressione toracica; siringhe; flebo; pomate per ustioni; teli porta feriti; tubi nasotracheali.

Servono anche scatole per gli imballaggi» fanno sapere dall'organizzazione di volontariato.

I beni raccolti verranno progressivamente trasportati a Bari per lo stoccaggio che verrà curato dall' Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata. Da Bari poi ripartiranno per giungere, dopo altre tappe intermedie, In Ucraina ed essere distribuiti alla popolazione.

Per ogni ulteriore informazione é necessario contattare il centralino dell'ambulatorio popolare dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 21:00, ad uno qualsiasi dei seguenti numeri telefonici: 3387377937; 3288459791; 3476569576; 3498239695.