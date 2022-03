Marzo porta la neve anche a Barletta ma non si segnalano disagi

Come anticipato dalle previsioni meteo, l’aria fredda proveniente dai Balcani ha portato la neve in Puglia. A non essere esente dal maltempo anche Barletta, che questa mattina si è svegliata con temperature vicine allo zero e alcuni fiocchi di neve.

Al momento non sono registrati disagi: le scuole sono regolarmente aperte e a differenza delle città limitrofe, grazie all’azione della pioggia, anche la neve stessa non si è posata. Un’ulteriore rassicurazione arriva dal meteo che prevede che le temperature si alzeranno leggermente durante le ore centrali del giorno.

Una situazione differente è stata riscontrata nelle città limitrofe: in caso di spostamenti si raccomanda cautela.

Problemi invece si riscontrano sul fronte dell'agricoltura. Come rileva Coldiretti, ad essere colpite dal gelo delle ultime ore sono le coltivazioni invernali tra cui cavoli, verze, cicorie e broccoli. Solo qualche giorno fa, la stessa associazione di categoria aveva espresso la sua preoccupazione: se le gelate dovessero continuare si potrebbero verificare danni ai raccolti.