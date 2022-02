Tra burnout dei docenti e dinamiche franose delle famiglie: chi educa i nostri ragazzi?

Le mie riflessioni, ovviamente, partono dal presupposto che la gran parte dei nostri figli sono portatori di valori e di adeguato senso civico. Ma di quelle minoranze che fanno maggior eco e destano maggior senso di destabilizzazione chi si occupa e come?

Qualche mese fa mi sono occupato di una riflessione in merito ad un tragico episodio di un letale accoltellamento; allora si sollevarono numerosi allarmismi e proclami, ma è cambiato qualcosa e quali misure sono state attuate?

Fa eco un episodio plateale e gravissimo, ma sottacciono tanti altri, troppi sono i contenuti, altrettanto gravi, di condotte disadattive in vari ambiti, scuola in primis.

È di questi giorni virale l' episodio di un professore malmenato, ma dei tanti altri casi di condotte disadattive scolastiche nessuno ne parla. Forse, ormai impotenti, non lottiamo più e neanche le raccontiamo più le difficoltà, ci assuefiamo alla DERIVA.

La scuola deve insegnare, educare, contenere, assolvere a funzioni genitoriali, fare tutto insomma. La scuola può fare e fa tanto, ma ci siamo mai chiesti per gli operatori della scuola cosa si fa?

Docenti sempre meno riconosciuti, spesso in bornout, che non ricevono sostegno, né valida supervisione, gestiscono classi che in alcuni istituti sembrano più spaccati di comunità riabilitative che vere scolaresche. Diamo il giusto nome alle cose, non aspettando altri drammi per dire cose scontate senza reali azioni efficaci.

Purtroppo si registrano aree di notevole criticità educativa, con conseguenti margini di derive delinquenziali che, ovviamente, non sta ad uno psicologo segnalare. Ma se ogni intervento psicologico ha senso, allora vanno definiti confini e competenze, con nessuna delega in bianco e indefinita.

Le istituzioni devono avere il proprio focus. La scuola educa, insegna, ma non è la famiglia supplente o adottiva di nessuno. I docenti non sono né guerrieri né educatori in ritirata con fazzoletti bianchi e sventolanti (burnout).

Meno che mai dobbiamo pensare che i ragazzi siano un problema, loro piuttosto sono l'indicatore vero di come da qualche parte non si è creato un contenitore educativo e formativo: famiglia, istituzioni e contesto societario. Insomma nella logica sistemica, se non si chiudono alcuni varchi, avremo l'illusione di chiudere grandi perdite otturando buchi con il chewing gum. Il chewing gum è la metafora dello psicologo che interviene in maniera discontinua, senza risorse adeguate in una scuola di frontiera, peraltro neanche in rete con un coordinamento più ampio che dia garanzia di efficacia e di omogeneità.

Genitori in ritirata, scuola in ritirata, giustizia in ritirata. E allora dove sono finiti i punti di riferimento?

Quel "chi fa cosa" oggi è frutto di confusione e purtroppo rende inefficace ogni intervento. Nulla accade per caso e chiacchiere e proclami hanno sempre deluso l'operatività. È importante andare ad agire tempestivamentesulle cause, perché agire sugli effetti non porta a buoni risultati.

Saverio Costantino, Psicologo e Psicoterapeuta