“Giovani in cammino, più forti delle mafie”: con don Manganiello torna il progetto Semi di legalità

Riprendono gli appuntamenti del progetto “Semi di legalità” a cura del Settore Giovani dell’Azione Cattolica della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Il 2022 si apre con l’appuntamento del 24 febbraio dal titolo “Giovani in cammino, più forti delle mafie”, promosso in collaborazione con il coordinamento della Pastorale Giovanile della zona pastorale “San Ruggiero” – Barletta.

«A partire dalle 19:30 – si legge in un comunicato del Settore Giovani di AC - in diretta sulla pagina facebook “Semi di legalità”, ascolteremo la preziosissima testimonianza di don Aniello Manganiello, sacerdote della diocesi di Napoli e presidente di “Ultimi. Associazione di legalità”. L’incontro sarà moderato dal diacono Felice Musto. L’appuntamento rientra nel ricco calendario di eventi che godono del sostegno della Prefettura Bat, della provincia e dei sette comuni della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. “Semi di legalità” nasce in occasione dei trent’anni dalle stragi in cui hanno perso la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il progetto, che fino ad ora ha coinvolto già librerie, scuole e altre associazioni della diocesi, culminerà nella marcia antimafia prevista a maggio 2022. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito semidilegalita.it Vi aspettiamo numerosi».