Tossicodipenza e Musica concentrazionaria: due incontri formativi IPSIA "Archimede"

Gli studenti delle quarte e quinte classi dell’Archimede di Barletta vivranno due momenti di assemblea di istituto di significativo valore formativo e culturale. Entrambi si terranno nella Chiesa di S. Antonio.

MERCOLEDI 23 FEBBRAIO – ORE 10.00

“Adolescenti e droga: La droga prende tutto e non ti dà niente!” In collaborazione con l’Associazione “Dico no alla droga Puglia”

Interventi di:

Prof. Ruggiero Mascolo, docente funzione strumentale area alunni dell’Archimede

Sig. Pierpaolo Ramondetta, Vice presidente dell’Associazione “Dico no alla droga Puglia”

Dott. Gesualdo Masciopinto, vice questore aggiunto della Polizia di Stato e Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani

VENERDI 25 FEBBRAIO - ORE 11.00

“Un canto salverà il mondo”. Riflessioni sulla musica concentrazionaria

Incontro con il M° Lotoro, autore del libro Un canto salverà il mondo. 1933 – 1953: la musica sopravvissuta alla deportazione Feltrinelli, Milano 2022