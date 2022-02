Strade dello Shopping, appello alla politica: "Alle comunali progetti seri e con competenza"

È il buio che contraddistingue l’attuale momento storico, politico e sociale di Barletta. È il momento di reagire e di fare alcune considerazioni che riguardano il futuro della nostra città in previsione della prossima tornata elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Non dimentichiamoci che siamo attualmente commissariati!

L’attuale decadimento (mesi fa abbiamo compiutamente denunziato il degrado in cui versa Barletta) ha una serie di cause, una delle quali, forse la più importante, è il decadimento culturale e la carenza di capacità organizzativa da parte di coloro che ci hanno ultimamente amministrato. Gli amministratori degli ultimi anni non hanno percepito il grido di dolore della città e dei propri cittadini e hanno totalmente disatteso al loro principale obbligo: amministrare bene Barletta.

Senza alcun dubbio l’esperienza ultima trascorsa, di un Sindaco eletto con la cordata di 10 liste civiche ha dimostrato il totale fallimento di un tal modo di amministrare la città. L’ultima amministrazione non può essere considerata un progetto politico, ma solo una accozzaglia di liste nate in pochi giorni per arraffare voti e per accaparrarsi una piccola fetta di potere. Diciamo a gran voce che non accetteremo un’altra volta questi falsi progetti politici.

Per la città di Barletta, per la nostra città vogliamo un progetto politico serio. Noi operatori del commercio vogliamo di più per la nostra città, per il bene e il futuro dei nostri concittadini e delle nostre imprese. Barletta è una delle poche città d’Italia in base a dimensioni e abitanti ad avere una nutrita schiera di politici di alto

spessore in Parlamento e in Consiglio regionale.

Tali sono:

Senatore Dario Damiani (FORZA ITALIA)

Senatrice, sottosegretario Assuntela Messina (PD)

Senatore Ruggiero Quarto (M5S)

Consigliere regionale Filippo Caracciolo (PD)

Consigliere regionale Ruggiero Mennea (PD)

Consigliere regionale Giuseppe Tupputi (CON EMILIANO)

A voi ci rivolgiamo perché sin da adesso i partiti che rappresentate riprendano possesso della politica buona e attiva in città con progetti politici seri e che abbiano a cuore il benessere della nostra comunità attuale e futura, in relazione alle prossime elezioni comunali. Niente più giochi di potere, niente clientele, niente amministratori incapaci, niente accozzaglie politiche senza progettualità alcuna.

Chiediamo solo sana politica e tanta, ma davvero tanta competenza. Per il bene e il futuro di Barletta. Futuro messo in pericolo da anni di cattiva amministrazione che nulla ha fatto per contrastare degrado e mancata sicurezza. Scendete in campo! Abbiate il coraggio di farlo. È il momento storico che ve lo chiede. È la vostra città che ve lo chiede. È necessario che le più alte cariche politiche della città diano il loro contributo fattivo e pratico per cambiare rotta.

Mai come oggi è necessario che le migliori risorse politiche e intellettuali di Barletta si facciano avanti. Diversamente il futuro di Barletta sarà buio e senza futuro.

La nostra associazione in questa fase storica di Barletta sarà vigile ed attenta.

Il portavoce Strade dello Shopping

Francesco Piscardi