Progetto "Rotary al Servizio delle Nuove Generazioni": tappa all'IISS Garrone

Il 19 febbraio il progetto dIstrettuale “Il Rotary al Servizio delle Nuove Generazioni per lo Sviluppo del Territorio" ha fatto tappa nel Laboratorio Cartesio dell’ IISS GARRONE per l’intera mattinata, rivolto alle classi 5^AL, 5^A, 5^B, 5^H .

ll know-how dei soci Rotary Club Barletta al servizio degli studenti nella realizzazione di percorsi di trasferimento di competenze:

Innovazione/evoluzione tecnologica in agricoltura ( Ruggero Laporta)

Cultura innovativa del commercio internazionale (Mauro Lopizzo)

Creatività del futuro nelle forme e nell’arte ( Ruggiero Dibenedetto)

Orientamento ed Educazione alla Gratitudine (Valeria Manosperti)

Il presidente Vito Colucci ha evidenziato le finalità del servizio in sinergia con la delegata Alessandra Palmiotti che ha illustrato le vie d’azione rotariane che si percorrono grazie a questo Service Distrettuale.

Si ringrazia il DS prof Antonio Diviccaro per la squisita ospitalità ed opportunità formativa condivisa con il Rotary a favore delle giovani generazioni.