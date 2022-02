Nonna Rosa compie 104 anni, festa a Barletta

Tanti auguri a nonna Rosa per i suoi 104 anni! La festeggiata è Rosa Leone, classe 1918, barlettana doc.

Proprio nel giorno di San Valentino, la signora Leone, per tutti nonna Rosa, ha raggiunto la magica soglia delle 104 primavere.

Presso "l'Oasi della terza età" a Barletta in via Violante 50, dove l' anziana signora risiede da quasi un anno, è andata in scena la festa di questo meraviglioso momento di cordialità che ha regalato tanta allegria ad operatori familiari ed ospiti, riunitisi seppur virtualmente per questo straordinario evento.

Nonna Rosa, che nella sua lunga vita ha visto passare guerre ed epidemie, è mamma di due figli ottantenni.