Salute e benessere, un incontro al Polivalente con il dottor Matera

“Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”: questo è l'obiettivo 03 della agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che affronta un argomento enorme, ma sostanziale, per l’uomo di oggi e di domani. Può sembrare un’utopia, eppure proprio l’ampiezza e la profondità dell’impegno alla realizzazione di questo obiettivo chiama ciascuno di noi ad una risposta concreta e condivisa.

I ragazzi delle classi seconde dell'indirizzo in “Chimica, materiali e biotecnologie ambientali e sanitarie” dell'ITET Cassandro Fermi Nervi, ne hanno discusso con il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Aslbat, dott. Riccardo Matera, intervenuto nell’incontro tenutosi nell’auditorium “Pietro Mennea” dell’Istituto il 9 febbraio.

Alla presenza dei docenti e della Presidenza d’Istituto, il dott. Matera ha chiarito il ruolo del suo Dipartimento nell’ambito del Sistema Sanitario nazionale e locale, a partire dalle varie figure tecniche e professionali che prestano il proprio servizio proprio per assicurare la salute e il benessere a tutti, in qualsiasi condizione di età o di stato sociale.

Da qui all’introduzione dello stato vaccinale a protezione della salute e della vita di ogni cittadino, il passo è stato breve.

Effettivamente la pandemia da covid19 ha reso tutti sensibili a tale argomento e discuterne rende sicuramente più forti emotivamente e più sensibili alle problematiche rispetto a chi è meno fortunato.

Infatti nel corso della conferenza e del dibattito con gli studenti è emerso quanto fondamentale sia diventata oggi la politica vaccinale per garantire la salute della popolazione mondiale “la vaccinazione è un gesto altruista verso se stessi e verso gli altri.

“Le vaccinazioni rientrano tra le strategie di prevenzione primaria” - esordisce il dott. Matera - e le sue parole, gli esempi, gli aneddoti hanno indotto tutti a pensare.

Molti gli interventi dei ragazzi, soprattutto legati ad approfondire la conoscenza della grande macchina del sistema sanitario, ma anche molte le domande riguardanti i meccanismi con cui il vaccino riesce a contrastare lo sviluppo e la trasmissione degli agenti virali di varia natura, causa nei secoli di migliaia di morti come il vaiolo, la poliomielite e non da ultimo il nostro Covid 19.

Al termine dell’incontro le idee si sono chiarite, i dubbi sono stati affrontati e gli animi si sono rasserenati.