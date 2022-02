Rotary Barletta per l'educazione ambientale: progetto-concorso per le scuole primarie

Si entra nel cuore del progetto Rotary Club Barletta che vede l'Educazione Ambientale come tema centrale. Il concorso nasce come risposta all’esigenza di impegnarsi nella formazione di coscienze sensibili alle problematiche ambientali ed ecologiche affinchè già dall’infanzia gli studenti consolidino il senso di responsabilità individuale e collettiva verso un bene comune che deve essere gelosamente custodito.

La scorsa settimana sono state ultimate le adesioni al progetto rivolto alle Scuole Primarie di Barletta e che vedrà gli alunni impegnarsi nella realizzazione creativa di manufatti, progettati basandosi sulle varie tecniche di riciclo e riuso di materiali e oggetti facenti parte della vita quotidiana.

OBIETTIVI: a) sviluppare una coscienza critica e una sensibilità verso le tematiche della transizione ecologica; b) favorire la consapevolezza dello stato critico

dell’ambiente e la necessità di prendersene cura; c) riflettere sull’impronta ecologica determinata dalle azioni umane; d) maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando lo spreco.

Hanno aderito tutte e sette le Scuole primarie di Barletta. La scadenza per la presentazione dei lavori degli alunni è il 2 aprile p.v.; nei giorni successivi la Commissione designata all'interno del Club si riunirà per la valutazione .Referente del Concorso la socia Nuccia Cafagna.

La premiazione si terrà giovedì 21 aprile, in una serata-anteprima della Giornata mondiale della Terra.