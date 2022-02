Pnrr, avviata a Barletta la fase partecipata: coinvolgimento delle associazioni

Dalle ore 16 di ieri, 9 febbraio, si è avviata a Barletta la fase partecipata del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come stabilito nel corso delle riunioni della Cabina di Regia, l’organismo comunale presieduto dal Commissario Straordinario Francesco Alecci, le realtà associative territoriali avranno la possibilità di collaborare all’individuazione degli obiettivi da perseguire nei bandi aperti del PNRR rivolti proprio ai Comuni.

L’iter da osservare a partire dall’orario indicato prevede, dopo il collegamento online al sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it, l’accesso nello spazio dedicato al PNRR, facilmente riconoscibile dallo sfondo blu e, a seguire, nella sezione “Istanza di adesione al partenariato economico e sociale/invio e consultazione proposte”. Indispensabile identificarsi tramite SPID e specificare le Missioni a cui si intende intervenire in forma esclusivamente associata, che non dovranno essere in numero superiore a tre. La modalità di coinvolgimento e di presentazione della modulistica sono state prescelte in ragione delle vigenti normative finalizzate al contenimento del contagio da COVID 19.

Ancora una volta, infine, si elencano le Missioni del PNRR, atteso che per tutti gli approfondimenti è disponibile la documentazione pubblicata online: M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; M2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica; M3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile; M4 – Istruzione e ricerca; M5 – Inclusione e coesione; M6 – Salute.