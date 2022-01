Nel Giorno della Memoria, il Rotary Club Barletta ha organizzato un interessante incontro online per illuminare una pagina poco nota della nostra storia locale, quella che definisce senza dubbio Barletta come "Città dell'accoglienza". La serata si apre con il collegamento da Israele con Tova Miller che, nata in un campo di lavoro in Germania, da piccolissima ha vissuto per circa un anno nel campo di Barletta, ubicato nell'attuale Caserma Stella. E così tutti i partecipanti sono pienamente coinvolti con immediatezza nel cuore della memoria della Shoah.

Subito dopo il presidente Vito Colucci presenta il relatore, il prof. Michelangelo Filannino, dirigente scolastico, membro della società di Storia Patria e soprattutto studioso appassionato della Storia locale.

Quindi la parola alla socia rotariana che ha curato l'organizzazione della serata, Nuccia Cafagna, che evidenzia che sono passati ben ventidue anni da quando è stata emanata in Italia la legge con cui è stata istituita la Giornata della Memoria proprio al fine di tenere in alta considerazione il ricordo di atrocità che non devono più ripetersi. Ricorda ai presenti che il Rotary Club di Barletta non affronta certo per la prima volta questa importante tematica. Due eventi importanti sono stati la vicenda di Giorgio Perlasca, rievocata in due tornate dal figlio Franco e il Premio Rotary alla Professionalità conferito al musicista Francesco Lotoro, barlettano, che negli ultimi 30 anni ha raccolto per il mondo più di 8000 spartiti musicali di musica concentrazionaria, composta all'interno di lager o di ghetti. Il videosaluto di Lotoro va appunto a sottolineare l'importanza della conservazione della memoria.

Si entra quindi nel cuore della serata, con il prof. Filannino, che pone subito il focus sul campo di Barletta , che ebbe un ruolo centrale nella fase finale del periodo postbellico rispetto alle altre città pugliesi.

Quella che oggi è la Caserma Stella ebbe peraltro ruolo importante non solo per gli ebrei , ma anche per profughi di diverse altre nazionalità e religioni.

Sono tante le documentazioni che attestano come Barletta sia stata in quegli anni vera e propria CITTÀ DELL'ACCOGLIENZA.

All interno del campo c'era una sinagoga affinché rifugiati ospiti potessero professare la loro religione; furono celebrati matrimoni con cittadini/e di Barletta; fu curata l'istruzione di bambine e ragazzi; furono realizzate attività di formazione professionale.

Il tutto finalizzato al reinserimento dei profughi in Israele o dove altro potessero trasferirsi per ricominciare.

Venne favorita anche l'espressione politica, comprese le manifestazioni di esultanza per la proclamazione dello Stato di Israele.

Insomma la nostra Barletta fu veramente una città ospitale a tuttotondo.

Purtroppo il prof. Filannino lamenta come non sia stata messa in atto nessuna valorizzazione della memoria di quegli anni, né la sua conservazione in un luogo specifico .

Insomma Barletta, che ha aiutato tutte queste persone a ricostruire la propria vita, meriterebbe un luogo in cui fosse possibile visionare le relative testimonianze e documentazioni, conservandone sempre viva la memoria.

Il prof. Filannino fa rilevare come oggi il numero dei profughi sia purtroppo molto più alto di allora , nonostante gli interventi delle organizzazioni umanitarie. Occorre un'azione molto più forte di solidarietà non solo a livello globale, ma anche a livello locale. Ovviamente le Istituzioni e la Politica possono e devono svolgere un ruolo importante in questo ambito.

Una serata davvero intensa. Documenti e foto sorprendenti. Un relatore appassionato.

"Auspichiamo anche noi che tali importanti testimonianze possano avere un luogo a ciò destinato, in cui la Memoria della nostra Storia possa avere il posto che merita".