Giorno della Memoria, IPSIA Archimede Moda: realizzato abito per ricordare le vittime dell'Olocausto

In occasione della Giornata della Memoria gli studenti dell'indirizzo Moda dell’IPSIA ARCHIMEDE di Barletta, guidati dalla creatività e dalla bravura dei loro docenti e degli assistenti di laboratorio, hanno voluto ricordare le vittime dell’olocausto realizzando un abito che è stato esposto all’esterno della scuola con l’obiettivo di dare testimonianza e sensibilizzare la cittadinanza.

L'abito creato è diviso in due parti: una parte richiama le divise indossate dai deportati, nella costrizione di un tessuto rigido e privo di colore con righe verticali, dove l’unico segno riconoscibile dell'identità di chi lo indossava era la stella ebraica. L'altra parte richiama la libertà di movimento del corpo e il senso dell'infinito rappresentato dal tessuto morbido, in maglia e dalle righe orizzontali. Sull’abito sono stati applicati dei fiori gialli come il sole per “illuminare” al rispetto per ogni persona, ogni confessione di fede, ogni scelta di vita. Lo sfondo dell'abito ideato è un invito a VIVERE … AMARE (LIVE … LOVE).

Nell’allestimento realizzato, i ragazzi hanno appeso anche un drappo di tessuto lacerato ed unito con più pezzi, in ricordo delle vite strappate nei campi di sterminio. Ma anche in questo caso c’è un messaggio che si vuole trasmettere: il colore scelto è il Very Peri, colore Pantone 2022, che ci offre l'apertura a nuove prospettive di vita in una visione dinamica e gioiosa, sul quale spuntano fiori gialli che gli alunni hanno fatto apporre ai passanti invitandoli a ricordare. A completare la composizione un cartellone giallo su cui gli alunni hanno spiegato a caratteri forti la ragione del loro impegno e di questo lavoro di sensibilizzazione: bisogna ricordare per includere la diversità, per rispettare l’altro e, soprattutto, per guardare ad un futuro più consapevole e responsabile.

"Una giornata intensa, che si è arricchita di riflessioni fatte durante le ore scolastiche nelle varie discipline e che hanno portato i ragazzi anche a soffermarsi sulle difficoltà attuali, sul periodo di isolamento che si è vissuto e che in parte ancora continua, sui cambiamenti delle nostre vite, sul timore che ci accompagna e sul desiderio di riemergere e sperare in una società migliore", dichiara la prof.ssa A. Ruggiero (docente IPSIA Archimede) .