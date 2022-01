Trasporto urbano gratuito per anziani 2022: prorogati i termini per le domande

Il Settore comunale Servizi Sociali informa che sono stati prorogati al 18 febbraio 2022 i termini di scadenza per la consegna delle domande relative al Servizio di trasporto urbano gratuito per anziani per l’anno 2022. Di seguito i dettagli.

DESTINATARI – Cittadini di età superiore ai 65 anni compiuti entro e non oltre il 30 settembre 2021 e residenti sul territorio comunale con un reddito I.S.E.E. (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a € 15.000,00.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Copia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente;

Attestazione I.S.E.E. della situazione economica di tutto il nucleo familiare;

Documentazione relativa ai redditi che non rientrano nell’attestazione I.S.E.E.

PRESENTAZIONE ISTANZE – La domanda di accesso al Servizio di Trasporto Urbano gratuito per anziani deve essere presentata esclusivamente online sul portale istituzionale www.comune.barletta.bt.it, cliccando sul banner Welfare Domande Online, all’indirizzo https://serviziadomanda.resettami.it/barletta/.

L’accesso alla domanda per il Servizio trasporto urbano gratuito per anziani sarà consentito solo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Sono disponibili maggiori informazioni agli indirizzi https://www.spid.gov.it/cos-e-spid e https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/

INFORMAZIONI – Segretariato Sociale e/o Settore Servizi Sociali.

Tel. 0883/516743/516734/516758. E-mail: segretariatosociale@comune.barletta.bt.it.