Contributi comunali Covid-19 per Associazioni locali: al via le domande

A partire dalle ore 12 del 27 gennaio 2022 sarà possibile presentare domanda per la concessione, una tantum, di contributi a fondo perduto a sostegno delle Associazioni del Comune di Barletta a seguito delle spese sostenute e documentabili derivanti dalla diffusione epidemiologica del Covid-19.

L’Avviso è volto a fornire un sostegno alle Associazioni operanti sul territorio del Comune di Barletta nei settori Volontariato, Cultura e Sport che non abbiano percepito con riferimento all’annualità 2021 altri contributi a fondo perduto, oltre la soglia del de minimis fissata dalla Commissione Europea.

L’istanza per la concessione del contributo dovrà essere presentata esclusivamente accedendo al servizio online tramite Spid del rappresentante legale al seguente indirizzo https://serviziadomanda.resettami.it/barletta, entro e non oltre le ore 12 del 26 febbraio 2022. La procedura sarà a sportello e le domande saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per informazioni contattare i seguenti indirizzi di posta elettronica: luigi.lafiandra@comune.barletta.bt.it; valeria.lanotte@comune.barletta.bt.it.