Vaccini anticovid, Open day per adulti a Barletta il 22 gennaio

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 44,4%, 18,2 punti sopra la media nazionale che invece è del 26,2% (grafico allegato).

Il 10% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 59% (+4,9% della media nazionale).

Attivo da oggi sabato 22 gennaio il nuovo hub di Bisceglie al PalaVinci in via Cala dell'Arciprete 1. Si terranno giornate di open day dedicati agli adulti oltre che a Bisceglie anche a Barletta e a Trinitapoli dalle 9 alle 12,30. Ad Andria invece l'open day è in programma dalle 15 alle 18,30. Si replica domenica 23 gennaio a San Ferdinando dalle 8,30 alle 13,30.