"Cicloavventura Barletta-Formia-Roma": al via il 19 gennaio dal lungomare Pietro Mennea

Prenderà il via mercoledì 19 gennaio la “Cicloavventura Barletta-Formia-Roma: sulle strade della Freccia del Sud” per ricordare i 70 anni dalla nascita del campione barlettano Pietro Mennea.

Tale iniziativa ha come partnership sul territorio il Comune di Barletta oltre al Team Off Road ASD Barletta, ed è patrocinata anche dalla Fondazione Pietro Mennea – Onlus, dal CONI, dalla Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, dai Comuni di Formia e di Roma.

L’evento sportivo è organizzato dalla Associazione culturale Pedalando nella Storia – Maurice Garin che annualmente dà il via a manifestazioni cicloturistiche a tappe in onore di sportivi del passato ed eventi storici.

La ciclopedalata si svilupperà in quattro tappe per un totale di 550 km transitando per le tre città alle quali il grande campione fu maggiormente legato: Barletta, Formia (con sosta al Centro di Preparazione Olimpica) e Roma (con arrivo allo stadio dei Marmi Pietro Mennea).

La partenza è prevista alle ore 08,30 dal Lungomare Pietro Mennea. Da lì gli undici ciclisti partecipanti raggiungeranno la casa natale di Mennea per una breve sosta per poi partire alla volta di Bovino (FG) dove si concluderà la tappa (142 km).

Tra gli undici ciclisti partecipanti, vi sono tre atleti paraolimpici, Graziano Gallusi e Lorenzo Genovese, entrambi non vedenti, che pedaleranno con le rispettive guide sui tandem, e il colonnello Carlo Calcagni vittima negli anni ’90 di un’intossicazione da uranio impoverito che lo costringe, attualmente, a sottoporsi a continue cure.

L’iniziativa rientra nelle attività della società “Sport e Salute Puglia”, operante per conto della Autorità di Governo competente in materia di sport, che attraverso la Sede provinciale di Barletta, Andria,Trani intende conciliare la educazione delle giovani generazioni alla pratica sportiva in modo sostenibile per l’ambiente.

La ciclopedalata costituisce il primo appuntamento di un programma di attività sportive ed eventi incentrato intorno al nome del campione barlettano che si concluderà con l’annuale “Mennea Day” del 12 settembre.