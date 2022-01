"Comunità che ascolta: sfide per la partecipazione e la crescita di ragazze e ragazzi", un incontro

"Una comunità che ascolta: sfide per la partecipazione e la crescita delle ragazze e dei ragazzi" è il titolo dell'incontro pubblico che si terrà martedì 18 gennaio alle ore 18:30 nella chiesa di San'Antonio (nell'omonima via) a Barletta, promosso dall'Associazione Donne Giuriste Italia (ADGI) sezione di Trani e da Save the Children Italia anche in memoria del giovane Claudio Lasala, ucciso ad ottobre scorso nel centro storico della nostra città.

Saluti e introduzione: Avv. Anna Chiumeo, Presidente ADGI Trani

Moderatrice: Avv. Matilde Cafiero, Esperta in Diritto di Famiglia e minorile

Relatori: Dott. Luca Buonvino, Giudice Tribunale dei Minorenni di Bari

Prof.ssa Anna Rosa Cianci, Giurista in rappresentanza di Save the Children Italia

Dott. Marcello Colopi, Sociologo

Dott. Vitantonio Lobascio, Docente di Psicologia IIS, Pedagogista

Per partecipare all'evento sono richiesti mascherina e super green pass.