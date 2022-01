Scuola "Montalcini", dubbi sul suo futuro nel plesso in via Casale: la denuncia dei genitori

"Ci risiamo...le aule della Montalcini ritornano ad essere oggetto di contesa!" A segnalare la vicenda sono i genitori dei piccoli alunni, in una lettera aperta che pubblichiamo di seguito:

"Già in passato la Montalcini, piccola scuola in espansione, rischiava di perdere la propria identità a causa del dimensionamento scolastico. Nel tempo, grazie alla professionalità e alla tenacia dei docenti e alla lungimiranza di alcuni dirigenti, la scuola media è cresciuta e si è assestata, con docenti stabili e la nascita di nuovi corsi. Fino ad oggi!

In data 27 dicembre 2021, in seguito alla Delibera della Regione Puglia, un nuovo dimensionamento la scorpora dal comprensivo Mennea e la accorpa al VII circolo didattico Giovanni Paolo II dando vita ad nuovo comprensivo. Tuttavia la Regione non si è espressa a proposito dell’ubicazione della Scuola Montalcini, riferendo che “l’assegnazione delle risorse strutturali non è di competenza del presente piano”. Questo farebbe presupporre che la sede resti invariata, ma quello che non fa stare tranquilli noi genitori è che nella precedente delibera del Comune n. 19 del 18.11.21 è stato proposto di liberare la struttura di via Casale, assegnandola all’Istituto di istruzione secondaria superiore N. Garrone.

A tal proposito, non siamo a conoscenza di alcuna documentazione che attesti che le suddette aule siano di appartenenza dell’Istituto Garrone; ci risulta tuttavia che esista una convenzione tra la Provincia (proprietaria dell’immobile) e il Comune di Barletta, per l’affidamento e la gestione del piano terra di via Casale alle scuole secondarie di I grado e che non sia pervenuta alcuna richiesta da parte della Provincia per la restituzione dello stesso.

Il rischio è quello di essere “sfrattati” e di rimanere senza ubicazione o per metà sparpagliati nelle aule disponibili del VII circolo! In tal caso cosa ne sarebbe degli alunni del plesso Montalcini? Resterebbero per strada?

E dunque ci chiediamo: come mai nella delibera non si fa riferimento ad un accorpamento con equa distribuzione degli spazi? Come mai in piena pandemia, tra l'altro con gli episodi di recrudescenza di queste ultime settimane, gli alunni, già vittime delle conseguenze sociali e psicologiche del Covid, non hanno diritto di rimanere nel loro spazio scolastico? Questa è la sede che noi genitori abbiamo scelto al momento dell'iscrizione anche in virtù della vicinanza alle nostre abitazioni a tale plesso e non si può ipotizzare che ragazzi di 11-13 anni debbano allontanarsi troppo dalla propria casa, a differenza di ragazzi di scuola superiore, più autonomi e indipendenti, il cui criterio di scelta per la loro formazione scolastica è svincolato dalla vicinanza alla propria abitazione.

Non possiamo permettere che i nostri figli vengano sradicati dalla sede di via Casale, che rappresenta per loro un luogo di appartenenza per continuità scolastica, affettiva e di socializzazione!

Al nostro sgomento si aggiunge il disorientamento che si legge negli occhi dei nostri figli quando ci chiedono: "dove andremo a scuola il prossimo anno"?

Noi genitori abbiamo già inviato in data 6 dicembre scorso una richiesta di chiarimenti al Commissario Prefettizio e alla Dirigente della Pubblica Istruzione, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Attualmente abbiamo costituito un comitato di genitori che, attraverso una petizione, chiede a Comune, Provincia e Regione di confermare la designazione degli alunni nel plesso di attuale ubicazione in via Casale.

Le 210 famiglie sono fiduciose in una celere risposta delle Istituzioni che rassereni famiglie ed alunni e consenta una serenità indispensabile per completare il processo formativo in un’età così delicata".

Firmato: i genitori della Montalcini