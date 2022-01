Emergenza umanitaria sulla rotta dei Balcani, calzaturificio di Barletta dona 2500 paia di scarpe

Molto spesso Barletta è balzata alle cronache per fatti disdicevoli, non sono purtroppo mancati nemmeno fatti di cronaca nera.

"La nostra città però è altro, la nostra comunità è altro, e lo dimostrano le tante, tantissime persone che singolarmente o associate si preoccupano di tutte le altre, che solidarizzano, che vogliono bene e che aiutano chi è stato lasciato indietro a recuperare, a venire avanti. Tra queste vi è il titolare di un importante calzaturificio di Barletta di cui non diremo il nome, ma racconteremo il fatto, bellissimo, straordinario", dichiara Cosimo Matteucci, referente dell'Ambulatorio Popolare.

"Subito dopo il nostro appello per i migranti che stanno morendo sulla rotta balcanica ci ha contattato per donare, per loro, oltre 2500 paia di scarpe!

Una donazione immensa, una delle più grandi di sempre!

A lui il ringraziamento di tutta la comunità mutualistica dell’Ambulatorio popolare di Barletta e soprattutto di quelle persone: donne, bambine, bambini, anziane, anziani e uomini che ne potranno beneficiare su quella rotta che miete vittime, tantissime vittime ogni giorno, e su cui l'Europa ha perso l'anima.

Adesso però, per non vanificare la sua donazione ci servono fondi per finanziare il viaggio e in particolare i furgoni con cui porteremo quelle scarpe al confine o se sarà possibile, direttamente in Bosnia e Serbia, insieme ai cerotti, garze, disinfettanti, prodotti per l’igiene intima e personale e fornelli da campo.

Abbiamo contatti consolidati con una rete di associazioni internazionali, di cui facciamo parte, che assiste e sostiene le persone migranti lungo tutta quella terribile dorsale europea.

La partenza è prevista per fine mese, il 29 o 30 gennaio, da Barletta, adesso però ci servono fondi per partire.

𝗥𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 al seguente iban: 𝐈𝐓𝟐𝟒𝐓𝟎𝟓𝟑𝟖𝟕𝟒𝟏𝟑𝟓𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟑𝟏𝟎𝟗𝟔𝟖𝟒 intestato all'Ambulatorio popolare di Barletta - OdV, con causale: "donazione per l'emergenza balcanica".

𝐅𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨.

𝐋𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐚 𝐦𝐨𝐫𝐞𝐧𝐝𝐨".