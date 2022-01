"Rotary al Servizio delle Nuove Generazioni", online presentazione del service per gli studenti

Serata inaugurale del Service Distrettuale “Il Rotary al Servizio delle Nuove Generazioni per lo Sviluppo del Territorio”, organizzata sul territorio dal Rotary Club Barletta, a cura della delegata Alessandra Palmiotti, che si terrà il giorno 20 gennaio prossimo, alle ore 20 su piattaforma Zoom.

Il Service avrà come protagonisti da un lato i Rotariani e dall’altro il mondo della Scuola e delle Istituzioni.

L’idea è quella di mettere a disposizione degli studenti del quarto/quinto anno degli Istituti Tecnici, Professionali e Licei e a supporto degli stessi, le competenze tecnico-professionali-manageriali dei Rotariani e Rotaractiani del Club, del Distretto Puglia e Basilicata, del Rotary International e degli Amici del Rotary, per la preparazione e l’orientamento degli stessi all’inserimento nel mondo del lavoro, al fine di trasferire conoscenze ed esperienze in modo da consentire una scelta di studi universitari consapevole e convinta attraverso specifici percorsi formativi con lezioni in aula/on line, visite presso aziende locali ed eventuale partecipazione, tramite una selezione e se il Club lo riterrà opportuno, di studenti al programma del Rotary denominato Ryla (Rotary Youth Leadership Awards).