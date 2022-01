Servizio Civile Universale 2022-23, ecco il bando AVIS Barletta

Aperte le iscrizioni al Bando del SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022/2023. Il Servizio Civile Universale 2021/2022 della sede AVIS Barletta Odv “R. Lattanzio” (via Milano 73) comunica l’apertura delle iscrizioni per il nuovo bando del Servizio Civile Universale 2022/2023.

"Vuoi far parte della nostra bellissima realtà cittadina e non solo? Vuoi metterti in gioco e contribuire attivamente nella società? Vuoi occupare al meglio 1 anno della tua vita, sfidando te stesso?

ISCRIVITI al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/

TERMINE 26 Gennaio 2022 ore 14:00

REQUISITI Età compresa tra 18 anni e 28 anni e 364 giorni

Avere la cittadinanza italiana oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

NUMERO POSTI 4

Una straordinaria opportunità per tutti i giovani che vogliono impegnarsi nel settore educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport.

Obiettivo è assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età, fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti, ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni.

Sede del Progetto 'TI INVITO A DONARE - SUD' (Via Milano 73) con codice progetto PTCSU0007221014648NXXX, codice sede 147392.

Per informazioni non esitare a contattare:

- 0883521686

- 3755946201 (anche Whatsapp o Telegram)

- scavisbarletta@gmail.com