Epifania, doni ai bimbi di Casa Speranza: iniziativa Arciconfraternita S. Legno della Croce

L'Arciconfraternita del Santo Legno della Croce riprende il nuovo anno nel solco della solidarietà.

Tante le iniziative benefiche che l'Arciconfraternita, operante nella Basilica del Santo Sepolcro con la particolare devozione all'insigne reliquia della Croce, compatrona della Città di Barletta, compie durante l'anno: dalla collaborazione con l'Avis cittadina per la raccolta di sangue a iniziative, in particolar modo durante l'avvento e la quaresima, in favore dei fratelli colpiti da indigenza.

Alla vigilia della Solennità dell'Epifania, i confratelli hanno fatto dono ai piccoli ospiti di Casa Speranza di calze ricche di giochi, libri e dolciumi.

I piccoli troveranno così la mattina del 6 gennaio sotto l'albero di Natale tanti doni per la loro gioia, come tutti i bimbi buoni ai quali la Befana avrà fatto visita la notte.

"Siamo come per i Magi, alla ricerca del Salvatore. E l'incontro con Lui ci cambia nel profondo. Quando ripartono da Betlemme, infatti, i re Magi cambiano strada per poter tornare alla loro terra: la loro vita non è più la stessa, l'incontro con Gesù bambino ha cambiato i loro cuori. Un bel modo per iniziare il nuovo anno e chiedere a Gesù che oggi si manifesta al mondo la sua benedizione su tutti".

Il dolore se condiviso si dimezza. La gioia se condivisa si raddoppia.

(San Tommaso)