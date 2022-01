Barletta Ricettiva incontra il Commissario straordinario: le proposte

Nella giornata di ieri, 4 gennaio 2022, una delegazione dell’Associazione di categoria extra alberghiero Barletta Ricettiva ha incontrato il Commissario Prefettizio della Città di Barletta dott. Francesco Alecci, il quale ha mostrato grande interesse nell’ascoltare le loro richieste, come di seguito riportate:

- Creazione di nuove postazioni taxi nei punti strategici della città con relativo bando per nuove licenze;

- Bando per NCC ( sarebbe opportuno censire le licenze NCC presenti nella nostra città)

- Potenziamento del servizio del trasporto urbano;

- Rivalutazione delle fermate dei bus nazionali e internazionali in via Andria (difficilmente accessibile soprattutto a persone con disabilità). Tale fermata è difficilmente raggiungibile e mal collegata dato che è localizzata in una parte della città inaccessibile a causa di cantieri, che non consente al pedone di giungervi e che non offre un collegamento pubblico di trasporto;

- Fermata ferrotramviaria di viale Marconi priva di informazioni utili per raggiungere le varie zone della città e comuni limitrofi, scarsamente illuminata, difficilmente usufruibile da persone diversamente abili e spesso sporca (brutto segnale di benvenuto in città);

- realizzazione di un sito istituzionale delle opere del pittore barlettano Giuseppe De Nittis e di Palazzo Della Marra;

- Info point aperto durante i fine settimana e festività, gestito da figure professionali multilingue, con annessa apertura dei siti culturali. Da incrementare durante gli eventi cittadini prossimi: Disfida di Barletta, Jova Beach, festa patronale, half marathon , settimana Santa, periodo natalizio, etc., con postazioni mobili presso la Stazione ferroviaria e nel centro storico;

- progetto ztl bloccato da più di due anni, con relative individuazione di aree di parcheggio con relative navette;

- Potenziamento della pubblica illuminazione nelle varie zone cittadine. Nei pressi del Castello, ingresso principale, dopo un incidente stradale circa tre anni fa e l’abbattimento di un palo della luce, tale zona è stata privata ulteriormente di un punto luce importante, pericoloso per i cittadini, per i tanti turisti e per la viabilità stradale.

"Nel renderci disponibili per futuri incontri e collaborazioni, La ringrazio per la Sua disponibilità e cordialità che ha avuto con la nostra associazione e la Sua comprensione e predisposizione nell’ascoltare per cercare di risolvere le problematiche ataviche della città", commenta il presidente Raffaele Rizzi.