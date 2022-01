Capodanno, intensificati i controlli dei Carabinieri: oltre 100 le sanzioni nella Bat

Undici sanzioni per violazione delle norme anti Covid, centootto per violazioni al Codice della strada e dieci persone segnalate all'ufficio territoriale del governo quali assuntori di sostanze stupefacenti. È il bilancio del lavoro svolto nella notte di Capodanno e nello scorso fine settimana dai Carabinieri del Comando provinciale di Barletta-Andria-Trani, sulla scorta delle determinazioni assunte in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi nei giorni scorsi presso la Prefettura di Barletta.

Le attività, finalizzate anche a verificare l’osservanza delle nuove misure in vigore per il contenimento del contagio da Covid, hanno riguardato i centri cittadini e le aree maggiormente frequentate per la presenza di attività commerciali, con particolare attenzione rivolta anche al contrasto e alla prevenzione dei reati predatori, nonché al rispetto delle norme del Codice della strada. I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controllo del territorio, continueranno nei prossimi giorni al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.