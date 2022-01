Mercati festivi, CasAmbulanti: "Un successo, a nessuno negato il diritto al lavoro"

Saranno mesi molto duri quelli che verranno. La pensa così Savino Montaruli di CasAmbulanti il quale ha continuato a monitorare l’andamento dei mercati di fine anno 2021.

"Dopo l’ottima riuscita dei mercati di Natale posticipati alla giornata di Santo Stefano, le festività si concludono con i mercati di Capodanno posticipati al 2 gennaio. Il primo mercato del 2022 in tanti comuni di Puglia: da quello di Bari fino a Ruvo di Puglia, Barletta, Corato, Matera. Castellana Grotte, Galatone, Ugento, Presicce, Gagliano del Capo, Mola di Bari, Casamassima. In qualcuno dì questi comuni, dove la richiesta di CasAmbulanti è stata totale ed accettata da tutti i sindaci destinatari delle istanze, alcune di queste sono state addirittura condivise ed accettate anche da quelle due Associazioni, Confesercenti e Confcommercio, che nella Provincia Barletta Andria Trani hanno fatto le disfattiste prendendo una grossa cantonata con il risultato di aver espresso posizioni di retroguardia aggravate dal pregiudizio e dalla acclarata scarsissima conoscenza delle regole di mercato e dell’ambiente in cui purtroppo invano tentano di operare senza risultato alcuno. Chi

ha voluto lavorare ha lavorato ed a nessuno è stato negato il diritto al lavoro. Questo era e resta l’obiettivo ampiamente raggiunto anche questa volta. Prossimo appuntamento ai Mercati della Befana, giovedì 6 gennaio 2022 che si svolgeranno in tale giornata, come richiesto da CasAmbulanti, nel rispetto della legge. Anche in questa circostanza i “Rappresentativi” hanno continuato a godersi le “vacanze perenni” – ha concluso ironicamente Montaruli di CasAmbulanti.