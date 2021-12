Pediatria del "Dimiccoli", giocattoli donati dal Credito Cooperativo Canosa Loconia

Giocattoli donati ai piccoli pazienti dei reparti di Pediatria degli ospedali “Giuseppe Tatarella” di Cerignola e “Dimiccoli” di Barletta. Un piccolo gesto per portare un po’ di gioia nei cuori dei bambini ma anche dei genitori. È frutto di un antico spirito sociale e cooperativistico su cui si fonda la banca di Credito Cooperativo Canosa Loconia.

«Una iniziativa di tutto il Consiglio di amministrazione, nella speranza di allietare ognuno dei bambini con le proprie famiglie attraverso un piccolo gesto finalizzato a far sentire, anche in quel contesto, il calore del Natale», afferma Antonio Sabatino, presidente della BCC Canosa Loconia.

«Anche quest’anno - prosegue - in seguito all’emergenza sanitaria non abbiamo ritenuto opportuno rischiare di organizzare lo scambio degli auguri di Natale in presenza, affidando ancora ai mezzi di comunicazione il nostro messaggio di auguri. Un augurio particolarmente sentito, considerata la situazione emergenziale tutt’ora in evoluzione che, purtroppo, lascia intravedere uno scenario con importanti riflessi su gran parte del sistema economico-finanziario.

Nonostante una non incoraggiante prospettiva, riteniamo di continuare a guardare con fiducia al futuro, proseguendo l’azione di rilancio, in corso ormai da tempo, che consentirà anche quest’anno di chiudere il bilancio con un ottimo risultato positivo, destinato a rafforzare ulteriormente il patrimonio della Banca, elemento indispensabile per una significativa attività di supporto finanziario sul territorio.

Intendiamo salutare i soci – conclude il presidente - con l’auspicio di rivederci quanto prima, come siamo sempre stati abituati, per riprendere a confrontarci personalmente sulle varie tematiche e, perché no, condividere insieme i positivi traguardi raggiunti grazie alla encomiabile fiducia da voi riposta verso una squadra che va man mano sempre più perfezionandosi».