“Invecchiamento con gusto”, incontri di sensibilizzazione del Centro Diurno "Misericordia"

Il Centro Diurno Socio Educativo per la terza età “Confraternita di Misericordia di Barletta”, sito in via Francavilla 112, ha avviato la campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione dal nome “Invecchiamento con gusto”.

Un progetto di informazione, prevenzione, psicoeducazione ed attività rivolte agli esperti del mondo dell’invecchiamento, popolazione anziana e familiari.

L’intento è, avvalendosi di professionisti del settore, avvicinare in modo informale e “gustoso” (sorseggiando una bevanda calda e stuzzicando dolcetti) la popolazione al mondo dell’invecchiamento attivo e alla prospettiva del Long Life Learning mostrando anche l’offerta di servizi presenti sul territorio e nel centro diurno.

È fondamentale che si inizi a creare una “cultura della nuova figura di anziano” attivo, impegnato, dinamico e discente anche oltre i limiti dell’età e delle difficoltà ad essa connesse.

Lo scorso 15 dicembre è avvenuto il primo incontro di sensibilizzazione rivolto ai medici di base, che si replicherà mercoledì 22 dicembre presso la pasticceria Mosè.

Nell’incontro si esplicita e dimostra l’importanza dell’attività cognitiva e sociale per la mente dell’anziano racchiudibili nella frase spot “use it ore lose it” (Stern) e si presentano tutte le attività proposte dal centro tra cui si annoverano anche lo sportello gratuito di ascolto per i familiari di persone affette da demenza in collaborazione con l’Alzheimer Bari, e attività di stimolazione cognitiva individuale e personalizzata.

Gli incontri di “Invecchiamento con gusto” proseguiranno poi presso il Centro Diurno e si rivolgeranno pian piano a diversi target di uditori tra cui anche i caregiver di persone anziane con gruppi di mutuo aiuto e gruppi di parola dal tema “imparare a prendersi cura”.