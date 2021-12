Universo Salute, i sindacati dopo il tavolo regionale: "Abbiamo vinto"

"È appena terminato il tavolo di confronto ufficiale con regione, Universo Salute, Cgil, Cisl e Uil. Con uno sforzo straordinario - anche politico, grazie all’impegno del Presidente Emiliano e dell’assessore Piemontese e dei dirigenti dell’Assessorato alla Salute della Regione Puglia, si è giunti alla conclusione di ritornare dal 1 gennaio 2022 all’applicazione del “Ccnl Aiop - ARIS sanità privata personale non medico” per tutto il personale dipendente Universo Salute (inclusi i neo assunti con Ccnl AIop Rsa). Inoltre, a seguito delle nostre richieste di riconoscere la piena esigibilità del Contratto rinnovato, abbiamo ottenuto l’impegno del dottor Telesforo (che sarà formalizzato nel verbale) ad aprire un apposito tavolo decentrato per il riconoscimento di un ristoro a titolo di una tantum e arretrati. Inoltre si è concordato l’avvio di tavoli di contrattazione decentrata con Cgil Cisl e Uil di categoria. Ringraziamo le lavoratrici e lavoratori che hanno sostenuto l’azione dei sindacati confederali", lo scrivono i segretari generali D.Ficco, A. Gemma e G. Vatinno di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.