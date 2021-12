Assoimprese Barletta ricorda Franco Filannino a un anno dalla scomparsa

Dicembre dell'anno passato ha segnato la perdita del caro Francesco Filannino, punto di riferimento non solo nella famiglia da lui tanto amata, ma anche tra le mura delle sue opere per il sociale, Assoimprese ed Elabpoint, centro di Formazione e Orientamento.

Mai stanco di guardare al futuro e crescere, portò avanti il suo progetto insieme a Leader Società Cooperativa Consortile della quale, ormai da 3 anni, siamo orgogliosamente sede operativa di Barletta.

Tutto questo e molto altro ancora, verrà portato avanti soprattutto in suo nome da suo figlio, Fulvio Filannino, per far sì che il suo lascito non vada perso e che i suoi sforzi e sogni non si perdano.

Ci teniamo a rendervi partecipi dell'evento che si terrà questo sabato, 18 dicembre alle ore 17:00, durante il quale verrà ricordato il compianto Franco e sarà l'occasione per dedicare formalmente la sede di Leader di Barletta in sua memoria.

A chiunque voglia ricordarlo insieme a noi, le porte dei nostri uffici sono aperte.

Vi aspettiamo in via Trani 114/122, ricordando sempre di portare la stessa attenzione alle misure di sicurezza che fanno ormai parte del nostro quotidiano, inoltre, per l'accesso in sede è richiesto il Green Pass.

Fonte: Comunicato Stampa Assoimprese