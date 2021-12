Biblioteca di genere, a Barletta l'inaugurazione

Oggi venerdì 17 dicembre, alle ore 11, presso il vestibolo dell’edificio sede del Settore comunale Servizi Sociali, in piazza Moro n. 16, è prevista l’inaugurazione della Biblioteca di genere. Interverranno il Commissario Straordinario Francesco Alecci e la Dirigente Caterina Navach.

Nata sulla base di un avviso pubblico rivolto alle librerie, la biblioteca di genere si configura come obiettivo istituzionale finalizzato a promuovere l’uguaglianza tra i sessi e la cultura della legalità. In collaborazione con il Mondadori Store di Barletta, soggetto aggiudicatario della manifestazione d’interesse, e in collaborazione con le associazioni “Mirabilia A.P.S.”, “Osservatorio Giulia e Rossella”, “Se non ora quando? Barletta”, il calendario delle prime attività in cantiere prevede incontri tematici.

Il primo è programmato nella stessa giornata del 17 dicembre, alle ore 16.30, nella Sala conferenze del Castello. Protagonista e ospite Donatella Caione, autrice del libro “Stereotipi e arzigogoli. Divagazioni in tema di genere”.